تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

الوكيل الاخباري- تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا في أغلب المناطق ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة تمتد احياناً لتشمل اماكن مختلفة من المملكة لفترات محدودة ، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً تثير الغبار خاصة في مناطق البادية.

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ليـــلاً: الأجواء باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا بوجه عام، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر على الأجزاء الجنوبية من المملكة.



التحذيرات:

- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية.

- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.