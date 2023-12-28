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الخميس، 28-12-2023 06:42 ص

هطولات مطرية يصحبها الرعد في هذه المناطق

مطر4


الوكيل الاخباري - تبقى المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تسود أجواء غائمة جزئيا إلى غائمة وباردة نسبيا في أغلب المناطق، معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع هطول زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة لفترات قصيرة قد يصحبها الرعد، ويمتد الهطول احيانا لأماكن مختلفة من المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وتثير الغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية. 

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا باردة في أغلب المناطق وغائمة جزئيا بوجه عام، مع بقاء الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء من جنوب المملكة، الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في جنوب وشرق المملكة.


وحذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول ومناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.


 




 

 


 

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