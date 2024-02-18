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الوكيل الاخباري
 

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الأحد، 18-02-2024 08:57 م

الارصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - يطرأ الاثنين إنخفاض قليل على الحرارة، الأجواء باردة في اغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول زخات من المطر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المناطق الشرقية والجنوبية الغربية يتوقع ان تكون غزيرة احيانا في شمال ووسط المملكة قد يصحبها الرعد وهطول حبات البرد، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والاخر.

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التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية.
- خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
- خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال ووسط المملكة بما فيها منطقة البحر الميت.

 

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