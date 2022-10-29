السبت 29-10-2022
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السبت، 29-10-2022 05:04 م

الارصاد : عودة الأمطار والاجواء الباردة الى المملكة في هذا الموعد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - يطرأ انخفاض قليل على الحرارة يوم الاثنين وتسود أجواء لطيفة في معظم المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، كما تظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة ويحتمل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في شمال المملكة، وفق ادارة الارصاد الجوية . 

 وتكون الاجواء ليلاً باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 
 ويوم الثلاثاء تكون الاجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وهناك فرصة لتساقط زخات من المطر في الاجزاء الغربية من المملكة .

 وتكون الأجواء ليلاً باردة نسبيا في معظم المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة . 

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