الارصاد : هذه الحرارة لم تشهدها المملكة منذ 100 عام !

كشف مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب أن مربعينية الشتاء للموسم المطري الحالي 2023/2024 امتازت بمجاميع مطرية تجاوزت المجاميع العامة المفترض تحقيقها لهذه الفترة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، فيما كانت مجاميع الامطار في باقي المناطق دون المعدل العام خاصة في المناطق الجنوبية بما فيها الاغوار الجنوبية، حيث لم تحقق الاغوار الجنوبية سوى 4% من امطار المربعينية، بالإضافة الى العقبة التي لم تشهد هطول مطري في مربعينية هذا الموسم.



وقال آل خطاب في بيان له مساء اليوم الأربعاء، بأن مجاميع الامطار التي تحققت في المربعينية لهذا الموسم تراوحت ما بين (0.4 ملم- 324.2 ملم) وبنسبة مساهمة في المعدل المطري الموسمي العام ما بين (01%-55%)، وتعتبر مربعينية هذا الموسم ثاني أفضل مربعينية في شمال ووسط المملكة لآخر عشرة مواسم مطرية بعد موسم 2019/2020، والتي تحقق عادةً ما نسبته 30% من المعدل الموسمي العام في أغلب مناطق المملكة، حيث بلغ معدل كميات الامطار والنسب التي حققتها هذه المربعينية من المعدل الموسمي العام في مناطق المملكة كالتالي:



المناطق الشمالية 216.6 ملم ما نسبته 46% من المعدل الموسمي العام.

المناطق الوسطى الغربية 173.9 ملم ما نسبته 42% من المعدل الموسمي العام.

المناطق الوسطى الشرقية 50.9 ملم ما نسبته 41% من المعدل الموسمي العام.

المناطق الشرقية بنسبة 19.8 ملم ما نسبته 21% من المعدل الموسمي العام.

الاغوار الشمالية 220 ملم ما نسبته 57% من المعدل الموسمي العام.

الاغوار الوسطى 122.5 ملم ما نسبته 44% من المعدل الموسمي العام.

الاغوار الجنوبية 3.0 ملم ما نسبته 4% من المعدل الموسمي العام.

المناطق الجنوبية الغربية 20.7 ملم ما نسبته 9% من المعدل الموسمي العام.

المناطق الجنوبية 4.4 ملم ما نسبته 8% من المعدل الموسمي العام.



وأفاد آل خطاب بأن الدراسات المناخية في ادارة الأرصاد الجوية تشير الى أن معدل درجة الحرارة الصغرى في مطار عمان المدني خلال مربعينية الموسم الحالي 2023/2024 هو الأعلى منذ 100 عام في السجل المناخي الأردني لمحطة رصد مطار عمان المدني والذي بلغ 7.6 درجة مئوية وهو أعلى من معدله العام بمقدار 3 درجات مئوية، في حين بلغ معدل درجة الحرارة اليومي 11.2 °س وهو اعلى من معدله العام بمقدار 2.3 درجة مئوية وهو ثاني اعلى معدل لدرجة الحرارة اليومي بعد مربعينية موسم 2009/2010، فيما بلغ معدل درجة الحرارة العظمى 14.9 °س وهو اعلى من معدله بمقدار 1.8 درجة مئوية.

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