الحالة الجوية المتوقعة يومي الثلاثاء والاربعاء

الوكيل الاخباري- حسب آخر التحليلات للنماذج العددية المتوفرة في إدارة الأرصاد الجوية تسود اليوم الثلاثاء نهاراً أجواء باردة نسبياً في المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة الحرارة في مناطق البادية والسهول، بينما تكون معتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، اما اثناء الليل الأجواء باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع استمرار ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.



ويتوقع غدا الأربعاء ان تكون الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

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