الأربعاء 03-11-2021
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الأربعاء، 03-11-2021 01:23 م

لا منخفضات الايام المقبلة.. والاردنيون يصلون استسقاءً الجمعة

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات- أكد مدير إدارة الارصاد الجوية رائد آل خطاب اليوم الأربعاء، أنه وخلال الأيام الخمسة القادمة لن يكون هناك أي منخفضات جوية.

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وكشف ال خطاب في حديث لـ "الوكيل الاخباري"  ان الموسم المطري الحالي "حتى الان" اقل من معدلاته في اغلب مناطق المملكة، مشيراً في الوقت ذاته ان بعض المناطق الجنوبية الغربية (الربة،الطفيلة) كانت امطارها حول معدلاتها العامة، فيما لم تحقق امطار المناطق الشمالية سوى 1% من معدلها الموسمي العام وبأداء مطري بلغ 0.48 % 


بالوقت ذاته اكد ال خطاب انه وبالرغم من ضعف الهطول المطري لهذا حتى الان، فان هذا الوضع لا يعتبر حدثاً استثنائياً ولا يعتبر مؤشراً لتقييم الموسم المطري كاملا لأن نسبة ما يشكله مجموع امطار الشهرين الماضيين من المعدل الموسمي المطري هو 2%. 


وقال آل خطاب إن الموسم المطري في المملكة يبدأ من نهاية شهر ايلول وينتهي بالثلث الاول من شهر أيار.


يشار الى ان امطار شهر تشرين الثاني الحالي تشكل عادةً ما نسبته 11% من المعدل الموسمي العام.

 

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون و المقدسات الإسلامية دعت المواطنين لأداء صلاة الاستسقاء يوم الجمعة المقبل، حيث عممت على مدراء الأوقاف بالمملكة والأئمة والخطباء لإقامة صلاة الاستسقاء بعد صلاة الجمعة نظرا للانحباس المطري.

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