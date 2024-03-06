الحالة الجوية في المملكة اليوم

الوكيل الاخباري - تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط بعد الظهر وتكون مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.

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وقالت الأرصاد في نشرتها اليومية إن الاجواء ليلا غائمة جزئيا إلى غائمة أحيانا و باردة في أغلب المناطق، مع احتمال هطول زخات من المطر في شمال المملكة واجزاء من المناطق الوسطى ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية العالية.

