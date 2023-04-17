المملكة على موعد مع حالة عدم استقرار جوي اليوم

الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة اليوم الاثنين ، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-5) درجات مئوية، الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات ما بعد الظهر تتأثر المملكة تدريجيا بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات من المطر في أجزاء متفرقة من المملكة، خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية قد يصحبها الرعد احياناً، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احياناً وفق دائرة الارصاد الجوية.

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ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .



التحذيرات ليوم الاثنين :

- خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول مطري.

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

