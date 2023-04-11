أمطار متفرقة تشهدها المملكة اليوم

الوكيل الاخباري -

اضافة اعلان

تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، لتصبح الأجواء باردة نسبيا وغائمة جزئيا الى غائمة، ويتوقع هطول زخات من المطر بين الحين والاخر في اماكن متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات وفق دائرة الارصاد الجوية .ليلاً: الأجواء باردة وغائمة جزئياً، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.التحذيرات ليوم الثلاثاء :- خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.- خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية.