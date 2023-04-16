الارصاد : حالة عدم استقرار جوي الاثنين وزخات من الامطار - تحذيرات

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تشهد المملكة يوم الاثنين ارتفاع قليل على الحرارة، الأجواء دافئة بوجه عام، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وفي ساعات ما بعد الظهر تتاثر المملكة تدريجيا بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم مع هطول زخات متقطعة من المطر في اماكن مختلفة من المملكة خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية .



وتكون الأجواء ليلاً لطيفة الحرارة في معظم المناطق، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة السرعة .



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر الانزلاق على الطرقات في الاماكن التي تشهد هطول مطري.

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