الجمعة 07-04-2023
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الجمعة، 07-04-2023 03:38 م

أمطار غزيرة تشهدها المملكة الاثنين القادم

مطر ١


الوكيل الاخباري - تتأثر المملكة يوم الاثنين، بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وتسقط زخات متفرقة من المطر في جنوب المملكة, تمتد تدريجياً لتشمل أغلب مناطق المملكة وفق دائرة الارصاد الجوية .

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وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية أن تكون الهطولات غزيرة أحيانا في المناطق الجنوبية خاصة مدينة العقبة يصحبها البرق والرعد، ما يؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة بما فيها العقبة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تثير الغبار في مناطق عدة من المملكة  قبل هطول المطر.


 




 

 


 

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