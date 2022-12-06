بدء تساقط الأمطار الغزيرة في المملكة - فيديو

الوكيل الإخباري - مجدي الباطية - تشهد مناطق في محافظة عجلون، شمال المملكة، هطولا غزيرا للأمطار .



بدورها قالت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة ستبقى اليوم تحت تأثير الحالة الضعيفة من عدم الاستقرار الجوي ،الأجواء تميل للبرودة بوجه عام في أغلب المناطق ، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة،ومع ساعات الصباح يتوقع تساقط زخات محلية من المطر في شرق المملكة قد تكون مصحوبة بالرعد احيانا ،قد تمتد الهطولات تدريجيا إلى أجزاء محدودة من المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

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