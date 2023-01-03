تحذيرات هامة بشأن الطقس خلال الساعات القادمة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية انه مع ساعات الليل الاولى يتوقع ان تكون الهطولات غزيرة احيانا في أجزاء من المناطق الجنوبية بما فيها العقبة يصحبها حدوث البرق والرعد وتساقط البرد .



واشارت انه ومع ساعات الليل المتأخرة تشتد الهطولات في المناطق الشرقية ،مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة، الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة.



وتحذر ادارة الارصاد الجوية من خطر تشكل السيول أثناء الليل في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب وشرق المملكة بما فيها العقبة ، خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للأمطار ، خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب تشكل الضباب في مناطق البادية والمرتفعات الجبلية خاصة الجنوبية ،وخطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.

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