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السبت، 31-12-2022 05:17 م

تحذير من السيول في الاردن غداً الاحد

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم الاحد من خطر تدني مدى الرؤية الافقية في ساعات الصباح الباكر والليل المتاخرة بسبب تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية العالية واجزاء من مناطق البادية ،خطر تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في جنوب المملكة ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة ، وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق المتوقع ان تشهد هطول امطار.

وتكون الأجواء يوم الاحد باردة نسبيا في اغلب المناطق ، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة ، ومع ساعات الظهيرة تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وتظهر الغيوم على ارتفاعات مختلفة ، وتسقط زخات متفرقة من المطر في اجزاء من المناطق الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة ، ومن المتوقع في ساعات الليل ان تكون الهطولات غزيرة في جنوب المملكة مما يؤدي الى تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة يصحبها الرعد احياناً .

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