الإثنين 02-01-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 02-01-2023 09:49 م

الارصاد : الثلوج تزور الأردن يوم الاربعاء

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة ستبقى يوم الاربعاء تحت تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي، حيث تبقى الأجواء باردة وغائمة جزئياً الى غائمة احياناً مع تساقط زخات من المطر في أماكن متفرقة من المملكة، قد تكون غزيرة أحياناً في بعض المناطق خاصة في شرق المملكة، ومصحوبة بالرعد وتساقط كثيف للبرد .اضافة اعلان


ووفق الادارة تشير التحليلات الى توقع هطول زخات من الثلج في اجزاء من البادية الشمالية الشرقية ، والرياح شمالية شرقية  الى شماليه غربيه نشطة السرعة.

وتكون الاجواء ليلاً باردة غائمة جزئياً بوجه عام، مع بقاء فرصة لسقوط زخات خفيفة من المطر في شرق المملكة، وتدريجياً تضعف فرص الهطول، ومع ساعات الليل المتاخرة يتوقع تشكل الضباب في العديد من مناطق المملكة، الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

 




 

 


 

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