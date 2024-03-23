السبت 23-03-2024
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السبت، 23-03-2024 12:12 م

تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي القادمة إلى المملكة

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الوكيل الاخباري- تتأثر المملكة غدا الأحد بحالة من عدم الاستقرار الجوي حيث تتكاثر كميات الغيوم وتهطل زخات متفرقة من المطر في المناطق الشرقية قد تكون غزيرة احياناً مصحوبة بالرعد وحبات البرد.

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وقالت إدارة الأرصاد الجوية أن من المتوقع  ان يمتد هطول زخات المطر أحياناً إلى أجزاء متفرقة من المملكة لفترات قصيرة، وتدريجياً مع ساعات الليل يضعف تأثير حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول المطر، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 

وتكون الأجواء الاثنين، باردة نسبياً في أغلب المناطق ومائلة للدفء في الأغوار والبحر والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

 




 

 


 

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