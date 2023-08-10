تفاصيل الحالة الجوية الجمعة اول ايام موجة الحر بالاردن - تحذيرات

الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان المملكة تتأثر تدريجيا يوم الجمعة بموجة حارة وجافة قادمة من شبه الجزيرة العربية، حيث ترتفع درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة في معظم مناطق المملكة، وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في أغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية معتدلة السرعة.



التحذيرات:



- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية

- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الذروة.

-عدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة.

-عدم اشعال النيران في المناطق الحرجية والعشبية تجنبا للحرائق.

- عدم ترك المعقمات والعطور والمواد القابلة للإشتعال داخل المركبات.

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