تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء ستكون صيفية عادية يوم الثلاثاء في معظم المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
🔺 التحذيرات :
- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.
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