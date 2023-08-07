الإثنين 07-08-2023
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الإثنين، 07-08-2023 01:19 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء ستكون صيفية عادية يوم الثلاثاء في معظم المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

ليلاً: الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية العالية، ومعتدلة في باقي المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطرالتعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.

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