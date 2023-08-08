الثلاثاء 08-08-2023
الوكيل الاخباري

تخفيض رأسمال شركة توليد الكهرباء المركزية بمقدار 27 مليون دينار

أمر ملكي سعودي بشأن الشيخ السديس

تعاني من الدوار عند الوقوف؟.. إليك السبب

انخفاض الإسترليني أمام الدولار

إعادة حركة السير للقادم من الزرقاء باتجاه عمان

اجتماع في الرصيفة يبحث الواقع المروري

الارصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس الاربعاء

2838 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد - أسماء

رئيس الوزراء السلوفيني يقدر الأضرار الناجمة عن الفيضانات في البلاد بمليارات اليوروهات

الثلاثاء، 08-08-2023 02:01 م

الارصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس الاربعاء

82023314324429894509


الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء يوم الاربعاء تبقى حارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

 ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
82023314324429894509

موجة حر جديدة قادمة للاردن .. كم ستصل الحرارة بعمان ؟

حر11

الأرصاد تكشف الحالة الجوية اليوم الثلاثاء

820235235751110680491

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

8

المملكة على موعد مع موجة حر جديدة

حر33

تعرف على الحالة الجوية في المملكة اليوم الاثنين

82023213555813037161

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

أخبار متعلقة
820235235751110680491

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

82023213555813037161

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

8202351429909013405

الأرصاد الجوية تحذر من طقس الأحد

7202313174314529745993

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاثنين - تحذيرات

حار

أجواء حارة اليوم والأرصاد تكشف موعد انحسارها

7202318134539599701207

4 أيام حارة بانتظار الاردنيين .. وهذه تفاصيلها