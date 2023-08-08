الارصاد تحذر من التعرض المباشر لأشعة الشمس الاربعاء

الوكيل الاخباري - قالت ادارة الارصاد الجوية ان الاجواء يوم الاربعاء تبقى حارة نسبيا في اغلب المناطق، وحارة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.
ليلاً: الأجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، وحارة نسبياً في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.
🔺 التحذيرات :
- خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس وقت الذروة في البادية والاغوار والبحر الميت والعقبة.
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