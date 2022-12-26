تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء - تحذيرات

الوكيل الاخباري - أجواء باردة وغائمة جزئياً مع بقاء الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة من المطر في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.



وتشهد المملكة ليلاً أجواء باردة جداً في أغلب المناطق، مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والسهول، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة.



⛔️ التحذيرات :

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- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية وانعدامها احياناً بسبب الضباب الكثيف في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية والسهول.