تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء جافة وحارة نسبياً في أغلب المناطق، و حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً و تتحول مساءً الى شمالية غربية.
ليلاً: الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.
⛔️ التحذيرات :
- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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