تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء جافة وحارة نسبياً في أغلب المناطق، و حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً و تتحول مساءً الى شمالية غربية.



ليلاً: الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.



⛔️ التحذيرات :

- احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

اضافة اعلان