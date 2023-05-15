الثلاثاء 16-05-2023
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الإثنين، 15-05-2023 11:49 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

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الوكيل الاخباري - ارتفاع قليل على درجات الحرارة لتصبح الأجواء جافة وحارة نسبياً في أغلب المناطق، و حارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً و تتحول مساءً الى شمالية غربية.

ليلاً: الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة.

⛔️ التحذيرات :
 - احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

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