تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الوكيل الاخباري - الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.



🔺 التحذيرات :

- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.

- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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