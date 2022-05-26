الخميس 26-05-2022
الوكيل الاخباري
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مسيرة ضخمة للدراجات النارية تنطلق من زين وصولاً إلى ميدان الراية

بحضور الآلاف من المواطنين .. زين تقيم احتفالاً ضخماً وتبهج الأردنيين بالاستقلال

النائب العام الفلسطيني: استهداف شيرين من الاحتلال الإسرائيلي كان مباشرا ومتعمدا

الشواربة يلتقي السفير الاقليمي لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ

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وزير خارجية الإمارات يزور تركيا الجمعة

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تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الاميرة بسمة بنت طلال تفتتح المعرض الدائم لصور تاريخ الحركة الكشفية والارشادية

الخميس، 26-05-2022 05:39 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - الأجواء حارة نسبياً في المرتفعات الجبلية والسهول، وحارة في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح جنوبية شرقية تتحول مساءً إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر، وتكون مثيرة للغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. 

🔺 التحذيرات :
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية.
- خطر التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

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