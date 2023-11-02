تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة



الوكيل الاخباري - تظهر في سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، مع أجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعةً.



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ليـــلاً: الاجواء للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في أغلب مناطق المملكة بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.