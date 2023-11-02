الخميس 02-11-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

وزارة الاستثمار تحدد فرصا استثمارية بأكثر من خمسة ونصف مليار دولار للشراكة

15 شهيدا في قصف طيران الاحتلال لمنزلين في غزة

أبو عبيدة يكشف عن عمليات مزلزلة ضد إسرائيل

اغلاق معبر الكرامة بشكل كامل يوم السبت

تنويه هام للمواطنين بشأن زيت الزيتون

غارات جوية إسرائيلية على جنوب لبنان

غانتس: دموعنا تتساقط عند رؤية جنودنا يسقطون

الاتحاد الوطني الاردني يدعو لوقفة احتجاجية امام الكالوتي

توجيه حكومي هام اليوم الخميس

عاجل

أبو عبيدة يكشف عن عمليات مزلزلة ضد إسرائيل

الخميس، 02-11-2023 09:57 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

10202323194610291199269



الوكيل الاخباري - تظهر في سماء المملكة كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية ، مع أجواء معتدلة الحرارة في اغلب المناطق، بينما تكون حارة نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعةً.

اضافة اعلان

 

ليـــلاً: الاجواء للبرودة قليلاً فوق المرتفعات الجبلية العالية، ولطيفة في أغلب مناطق المملكة بينما تكون معتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة،  مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة في جنوب المملكة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطر 1

توقعات الحالة الجوية في المملكة - تفاصيل

102023297824849079498

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

مطر6

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

10202330194213122911560

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاربعاء - تحذيرات

مطر6

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

10202323194610291199269

الارصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء

أخبار متعلقة
102023297824849079498

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

1020231163441455135547

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

طقس

تفاصيل الحالة الجوية في المملكة

1020231133445792969568

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

مطر 3

حالة عدم استقرار جوي تشهدها المملكة اليوم

1020231125011917526091

الارصاد : عدم استقرار جوي وأمطار رعدية الخميس - تحذيرات