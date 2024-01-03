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الأربعاء، 03-01-2024 08:46 م

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

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الوكيل الاخباري - تكون الأجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق، ومائلة قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على إرتفاعات منخفضة، وهنالك احتمال ضعيف لهطول زخات خفيفة من المطر في اجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

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التحذيرات:
- خطر تدني مدى الرؤية الأفقية في ساعات الصباح بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية و بعض مناطق البادية و السهول .
- خطر الإنزلاق على الطرقات التي قد تشهد هطول مطري.

 

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