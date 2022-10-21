الجمعة 21-10-2022
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الجمعة، 21-10-2022 08:54 ص

توقع سقوط زخات مطرية مصحوبة بالرعد في مناطق متفرقة اليوم

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الوكيل الإخباري - تبقى الأجواء، اليوم الجمعة غير مستقرة، وتظهر كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة ويتوقع هطول زخات من المطر في مناطق متفرقة من المملكة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية قد تكون غزيرة في ساعات الصباح ولفترة محدودة ومصحوبة بالرعد أحياناً، ومع ساعات المساء تضعف فرصة هطول الأمطار تدريجياً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

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وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من احتمال تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خلال ساعات النهار في أجزاء من جنوب وشرق المملكة، ومن خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولاً للمطر، ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية، ومن خطر العواصف الرعدية.


وتكون الأجواء غدا السبت، خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويطرأ الأحد المقبل، ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ وتكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، وحارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.


ويطرأ الاثنين المقبل، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء خريفية لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ومعتدلة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتتكاثر الغيوم تدريجيا على ارتفاعات مختلفة، مع احتمال هطول زخات خفيفة من المطر في الأجزاء الغربية من شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.


وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 26 - 14 درجة مئوية، وفي غرب عمان 24 - 12، وفي المرتفعات الشمالية 23 - 11، وفي مرتفعات الشراة 24 - 12، وفي مناطق البادية 30 - 15، وفي مناطق السهول 25 - 15، وفي الأغوار الشمالية 32 - 20، وفي الأغوار الجنوبية 34 - 22، وفي البحر الميت 33 - 20، وفي خليج العقبة 32 - 21 درجة مئوية.

 




 

 


 

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