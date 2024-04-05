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الجمعة، 05-04-2024 08:02 م

دائرة الارصاد: امطار وانقلاب على حالة الطقس يومي الأحد والاثنين - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية، إنه تتأثر المملكة يوم الاثنين المقبل، بحالة من عدم الاستقرار الجوي مع ساعات ما بعد الظهر، ومع ساعات الليل من المتوقع أن تهطل زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى.

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وبينت الدائرة، في نشرتها المفصلة، انه يوم غدٍ السبت يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف في أغلب المناطق، ودافئ في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية خاصة في شرق المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.


وليلاً يكون الطقس بارد نسبياً في أغلب المناطق ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في مناطق البادية.


ويوم الأحد، يطرأ انخفاض قليل آخر على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس لطيف في أغلب المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة.


وأضافت الدائرة أن هناك فرصة ضعيفة في ساعات ما بعد الظهر لفترة قصيرة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء محدودة من شمال ووسط المملكة، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

 




 

 


 

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