كتلة هوائية حارة نهاية الأسبوع والحرارة تتجاوز الـ 40 مئوية

الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات



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أكد مدير دائرة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب ان المملكة ستتأثر بكتلة هوائية حارة نهاية الأسبوع الحالي لتسجل أعلى من معدلاتها الاعتيادية بحوالي 4-5 درجات مئوية .وقال آل خطاب لـ "الوكيل الاخباري" أن درجات الحرارة العظمى في مناطق الغور و العقبة والبحر الميت يومي الخميس والجمعة ستتراوح ما بين 41 الى 43 درجة مئوية.وأضاف أن العاصمة عمان ستسجل 37 درجة مئوية ليتراجع تأثير الكتلة الهوائية يوم السبت لتصبح حول معدلاتها الاعتيادية.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار في مناطق البادية.