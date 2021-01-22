مؤشرات أولية لمنخفض جوي جديد قادم الى المملكة

الوكيل الاخباري - تداولت بعض مواقع الطقس العالمية معلومات اولية بتاثر منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعاصفة ثلجية قوية نهاية الاسبوع القادم وبالتحديد ايام الاربعاء والخميس القادمين .

اضافة اعلان



وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه التوقعات مشيرين الى ان هذا الوقت من العام هو الانسب لقدوم منخفض جوي من اصل قطبي .

وتقوم ادارة الارصاد الجوية برصد جميع حالات الطقس القادمة للمملكة وتنشر تفاصيل الحالة الجوية لاربعة ايام بشكل دقيق حيث ان ما يتم تداوله عالميا سيتم الكشف عنه من قبل ادارة الارصاد يوم الاحد القادم او الاثنين .



