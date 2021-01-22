الجمعة 22-01-2021
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الجمعة، 22-01-2021 05:13 م

مؤشرات أولية لمنخفض جوي جديد قادم الى المملكة

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الوكيل الاخباري - تداولت بعض مواقع الطقس العالمية معلومات اولية بتاثر منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعاصفة ثلجية قوية نهاية الاسبوع القادم وبالتحديد ايام الاربعاء والخميس القادمين . 

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وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذه التوقعات مشيرين الى ان هذا الوقت من العام هو الانسب لقدوم منخفض جوي من اصل قطبي .

 

وتقوم ادارة الارصاد الجوية برصد جميع حالات الطقس القادمة للمملكة وتنشر تفاصيل الحالة الجوية لاربعة ايام بشكل دقيق حيث ان ما يتم تداوله عالميا سيتم الكشف عنه من قبل ادارة الارصاد يوم الاحد القادم او الاثنين . 


 




 

 


 

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