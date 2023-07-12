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الأربعاء، 12-07-2023 03:30 م

أسباب تشنج اللسان وطرق العلاج

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الوكيل الإخباري- التشنجات هي أحد الأعراض التي تحدث بشكل لا إرادي نتيجة التعرض لبعض الأسباب الصحية التي يجب العمل على علاجها فورًا للحد من أي مضاعفات صحية.

نستعرض في التقرير التالي أبرز أسباب تشنج اللسان، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

أعراض تشنج اللسان

هناك بعض الأعراض التي تكشف الإصابة بتشنج اللسان من بينها:

- ألم اللسان.

- الشعور بالضيق.

- عدم القدرة على الكلام.

- صعوبة تناول الطعام.

أسباب تشنج اللسان

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 عادة ما يكون سبب تشنج اللسان غير معروف ومع ذلك يوجد بعض الأسباب التي تؤدي إلى التشنج من بينها:

- تشنج عضلات اللسان.

- الجفاف.

- خلل التوتر العضلي.

- السكتة الدماغية.

- تناول بعض الأدوية بما في ذلك أدوية القيء.

- أمراض الخلايا العصبية الحركية.

- التثاؤب.


كيف يمكن إيقاف تشنج اللسان؟
من الطبيعي أن يستمر تشنج اللسان لبضع ثواني، ولكن أثناء التشنج يمكن القيام ببعض الطرق التي تساهم في تخفيف التشنج من بينها:

- التوقف عن ما يتم إجرائه مثل الأكل أو التحدث.

- فرد اللسان.

- تناول بعض الأدوية وذلك في حالات محددة تحت إشراف الطبيب المختص.


متى يتم استشارة الطبيب؟
عادًة لا داعي للقلق بشأن تشنج اللسان، ولكن يفضل استشارة الطبيب المختص في حالة ظهور بعض المشاكل من بينها:

- ألم شديد.

- استمرار التشنج دقائق طويلة.

- حدوث التشنج بشكل متكرر.

- التعرض للتشنج بعد تناول دواء معين.

- التعرض للإصابات أو الجروح.


كيفية منع تشنج اللسان
لا يمكن منع بعض أسباب تشنج اللسان، ولكن هناك بعض الخطوات التي تساعد في منع التعرض لتشنج اللسان من بينها:

- الحفاظ على رطوبة الجسم بهدف الحماية من الجفاف.

- تناول كافة اللقاحات التي يحتاجها الجسم.

- مراقبة المعادن جيدًا بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، لأن نقص هذه المعادن يؤدي إلى التشنج.

 

الكونسلتو الطبي

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