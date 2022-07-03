الأحد 03-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

نحو 1500 سائح أجنبي يزورون البترا يوميا ويوجد حاليا 3 آلاف غرفة فندقية

5.13 مليار خسائر شركة الكهرباء الوطنية

الأردن يقدّم التعازي لإيران بضحايا الزلزال

ورشة حول الرعاية غير الملائمة للاطفال الايتام

الأوقاف : البعثة الإرشادية للحجاج تواصل عملها

وزير التخطيط يلتقي جمعيتي البنوك و رجال الأعمال لمناقشة مسودة تنظيم البيئة الاستثمارية

توقع ارتفاع أسعار الأضاحي قبل يومين من عيد الأضحى

شركس يعلق على ارتفاع اصابات كورونا في الاردن

تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم في الطفيلة

حاجة ميناء العقبة نحو 800 عامل والموجودة الآن قرابة 2370 عاملا

الأحد، 03-07-2022 04:03 م

أسباب رائحة الغازات الكريهة عند الحامل

غازات-عند-الحامل


الوكيل الإخباري - تعتبر الغازات مصدر إحراج للجميع وخاصة لدى النساء لأنها تعتبر من الأمور التي لا تدل على الأنوثة لذا من الضروري معرفة أسبابها عند الحامل وكيفية التعامل معها، ولمعرفة التفاصيل عن الغازات عند الحامل يمكن متابعة المقال التالي.

اضافة اعلان

 

يوجد العديد من الأسباب لرائحة الغازات الكريهة عند الحامل نذكر منها ما يلي:

1- يعمل هرمون البروجسترون على إرخاء جميع عضلات الجسم بما في ذلك العضلات الموجودة في الجهاز الهضمي ما يسبب إنتاج الغازات بشكل كبير نتيجة لزيادة في وقت عبور الغذاء داخل الأمعاء.
2- يؤدي تفكك البروتين الممتص بفعل البكتيريا الموجودة في داخل الأمعاء إلى إطلاق غازات كريهة الرائحة.
3- يؤدي ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في دم الأنثى الحامل إلى زيادة تورم الجسم وزيادة غازات الحمل الكريهة المنطلقة وقد يستمر إطلاق الغاز عادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.
4- تسبب بعض الأغذية مثل: (الحبوب الكاملة - الأطعمة الحارة - الأطعمة الدهنية) زيادة في غازات الحمل كريهة الرائحة.

 

 

بابونج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ازالة-اثار-الحروق-بالليزر

علاج حروق الليزر

2020_7_30_1_1_54_304

الصحة السعودية تحذر الحجاج من التعرض المباشر للشمس

ما-هي-مسببات-فرط-تعرق-اليدين-والقدمين

أسباب تعرق اليدين وكيفية العلاج

ما-هي-فوائد-الأسبرين-بعد-سن-الأربعين-1-768x512

فوائد الأسبرين بعد سن الأربعين

ما-هي-أضرار-المايكروبليدنج-للحواجب

عيوب وأضرار المايكروبليدنج

1614867993_ما-أهمية-الإحماء-قبل-التمرين-وما-مخاطر-عدم-القيام-بذلك؟

فوائد الإحماء قبل اللعب