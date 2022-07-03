أسباب رائحة الغازات الكريهة عند الحامل

الوكيل الإخباري - تعتبر الغازات مصدر إحراج للجميع وخاصة لدى النساء لأنها تعتبر من الأمور التي لا تدل على الأنوثة لذا من الضروري معرفة أسبابها عند الحامل وكيفية التعامل معها، ولمعرفة التفاصيل عن الغازات عند الحامل يمكن متابعة المقال التالي.

اضافة اعلان

يوجد العديد من الأسباب لرائحة الغازات الكريهة عند الحامل نذكر منها ما يلي:





1- يعمل هرمون البروجسترون على إرخاء جميع عضلات الجسم بما في ذلك العضلات الموجودة في الجهاز الهضمي ما يسبب إنتاج الغازات بشكل كبير نتيجة لزيادة في وقت عبور الغذاء داخل الأمعاء.

2- يؤدي تفكك البروتين الممتص بفعل البكتيريا الموجودة في داخل الأمعاء إلى إطلاق غازات كريهة الرائحة.

3- يؤدي ارتفاع مستويات هرمون الاستروجين في دم الأنثى الحامل إلى زيادة تورم الجسم وزيادة غازات الحمل الكريهة المنطلقة وقد يستمر إطلاق الغاز عادة في الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

4- تسبب بعض الأغذية مثل: (الحبوب الكاملة - الأطعمة الحارة - الأطعمة الدهنية) زيادة في غازات الحمل كريهة الرائحة.

بابونج