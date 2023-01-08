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الأحد، 08-01-2023 09:55 ص

أسباب كثرة النوم خلال الشتاء وطرق للتغلب على الكسل

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الوكيل الإخباري-يعتاد الكثير من الأشخاص على النوم لفترات طويلة، خاصة مع انخفاض درجات الحرارة وقدوم فصل الشتاء، حيث تقتصر ساعات النهار ويكون الطقس باردًا، مما يُولد لدينا المزيد من الشعور بالكسل والنعاس.

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كما يمكن أن تؤثر درجات الحرارة المنخفضة، وعدم التعرض لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء، على إيقاع الساعة البيولوجية، مما يتسبب في إنتاج الجسم لكميات زيادة من هرمون الميلاتونين، وفيما يلي نستعرض طرق التغلب على النوم الزائد خلال فصل الشتاء.

كيف تؤثر درجات الحرارة على الساعة البيولوجية؟

 

يميل الكثير منا إلى البقاء بالمنزل والنوم أثناء أيام فصل الشتاء، والتي قد تكون قارسة البرودة أحيانًا، بدلًا من الخروج لممارسة رياضة المشي، وهذا الأمر يؤدي إلى استنزاف طاقة الجسم، ويؤثر على مستويات النوم.


وتعتبر دورة النوم اليومية؛ عبارة عن برمجة للجسم، حيث يُعزز الظلام إنتاج الهرمون المسؤل عن هذه العملية، ولكن مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء؛ تميل مستويات هرمون السيروتونين إلى الانخفاض، مما يُزيد من مستويات القلق والاكتئاب، وبالتالي الميل إلى الكسل والنعاس.

طرق التخلص من الكسل خلال فصل الشتاء
هناك عدة طرق تساعد الدماغ في التعامل مع المحفزات الخارجية للتغلب على الكسل والنوم خلال ساعات النهار، ومنها:


• تهوية غرفة النوم جيدًا خلال ساعات النهار، وتمكين أشعة الشمس من المرور عبر النوافذ.


• تناول الوجبات عبر مائدة السفرة، حتى لا تشعر بالكسل بعد الأكل.


• احرص على المشي لمدة 30 دقيقة على الأقل، بعد تناول وجبة الغذاء.


• تجنب تناول الوجبات المصنعة التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات والدهون.


• التعرض لأشعة الشمس لأطول فترة ممكنة، خلال الفترة من 8 إلى 10 صباحًا، وذلك للحصول على فيتامين د، الذي يُعزز مُستويات النوم خلال الليل.

 

القاهرة24

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