أسنان صفراء .. 5 علاجات منزلية فعالة وسهلة لجعلها بيضاء

الوكيل الإخباري - من منا لا يريد أسناناً بيضاء لؤلؤية؟ إنها ليست فقط علامة على صحة الفم الجيدة، لكنها يمكن أن تضيف جمالاً خاصاً. ورغم ذلك، تميل أسناننا إلى اللون الأصفر في المظهر مع تقدمنا في العمر، لعدة أسباب وعوامل خارجية.

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لكن في النهاية هناك مجموعة من الطرق والعلاجات المنزلية التي تساعدكِ في الحصول على أسنان بيضاء لؤلؤية ولامعة.





1 . خل التفاح

يعتبر خل التفاح مفيداً لشعركِ وصحتكِ بشكل عام، ويمكن أيضاً استخدامه لتبييض أسنانكِ، إذ وجدت الأبحاث المنشورة أن خل التفاح له تأثير التبييض على الأسنان.

لذلك يمكنك عمل غسول للفم عن طريق خلط ملعقتين صغيرتين من خل التفاح في حوالي 200 مل من الماء، واغسلي كل زوايا فمكِ بهذا الغسول لمدة 30 ثانية، ونظرًا لتأثيره المبيض على أسنانكِ، فأنت بحاجة إلى التأكد من تخفيفه قبل الاستخدام وعدم الاحتفاظ به في فمك لفترة طويلة جداً من الوقت.



2 . قشور الفاكهة

قشور بعض الفواكه مثل الليمون والبرتقال والموز غنية بفيتامين (سي)، ويعتقد أن هذين العنصرين يبيضان أسنانك بشكل طبيعي، فقد أشارت دراسة نشرت في المجلة الأميركية لطب الأسنان إلى التأثير الإيجابي لمعجون الأسنان الذي يحتوي على 5% من الليمونين في إزالة بقع الأسنان، ولاحظ الأشخاص الذين استخدموا معجون الأسنان هذا يومياً أن بقع أسنانهم قد تقلصت في المظهر بشكل ملحوظ.

3 . الغرغرة بالزيت

الغرغرة بالزيت هي طريقة تحتاجين فيها إلى استخدام زيت جوز الهند كغسول للفم، فقد وجدت دراسة أجريت عام 2015 أن سحب الزيت يمكن أن يكون مفيداً في إزالة تراكم البلاك من الأسنان الذي يساهم في الاصفرار.



4 . صودا الخبز

هذه واحدة من أكثر الطرق فاعلية لإزالة البقع الصفراء من أسنانكِ، كما وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة الجمعية الأميركية لطب الأسنان أن صودا الخبز طريقة آمنة لتبييض الأسنان، علاوة على ذلك فهي تحارب البكتيريا، وتقلل ظهور الجير.



5 . الحفاظ على نظافة الفم

من أهم الخطوات التي تساعدكِ في الحصول على أسنان بيضاء لامعة دائماً، الحفاظ على نظافة الفم. ولا يمكن للمرء أن يؤكد بما فيه الكفاية أهمية تنظيف أسنانك بالفرشاة والخيط كل يوم، وهي من أهم الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من اصفرار الأسنان، حيث يساعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط يومياً في حماية مينا الأسنان وإزالة البقع.

زهرة الخليج