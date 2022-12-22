الخميس 22-12-2022
الوكيل الاخباري

ماكرون يحذر من عواقب انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

نقابة الصحفيين تنعى الصحفي الدكتور عصام سليمان الموسى

مدير الأمن العام: لن تغيب صور شهدائنا عن أعيننا

وزير السياحة يكرم الفائزين بجائزة الحفاظ على التراث العمراني والحضري

مصدر أمني لبناني: حادثة العاقبية بدأت تتكشف كل فصولها

الشاعر: ارتفاع الطلب على رحلات العمرة وتوقعات بذروتها خلال عطلة المدارس الشتوية

هيئة الأسرى الأردنيين: اتفاقية لنقل أسرى من سجون الاحتلال واستكمال محكوميتهم بالأردن

تعيين الدكتورة وجدان صالح أبوالهيجاء رئيساً لجامعة الأميرة سمية

تعديل وزاري مرتقب على حكومة الخصاونة

التعامل مع 1277 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

الخميس، 22-12-2022 02:18 م

أطعمة تساعد على اذابة دهون الكبد

50d3a1e71edc975d0c08c1b6a40bc74b6f93098c


الوكيل الإخباري-توجد علامات تدل على أن كبدك في خطر ينبغي عدم تجاهله، تحدث مشاكل الكبد أيضًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل التي تتلف الكبد، مثل الفيروسات والسمنة.

وهناك بعض الاطعمة التي تساعد على إذابة دهون الكبد وفقا لموقع هيلثى.

الثوم:
يلعب الثوم دوراً وقائياً في تلف الكبد الحاد، حيث يساعد على تخفيف التهاب الكبد، والضغط المؤكسد، وتجديد الكبد بعد الإصابة الحادة، كما يمنع موت الخلايا المبرمج مع تعزيز البلعمة الكلية الكبدية؛ مما يساهم في مزيد من الحماية من إصابة الكبد المزمنة الناجمة عن مرض الكبد الدهني.

الشاي الأخضر:
يساعد البوليفينول الموجود في الشاي الأخضر على منع تراكم الدهون، والإجهاد التأكسدي، والإجهاد النتري، والاستجابة الالتهابية في الجسم؛ مما يعمل على الوقاية من مرض الكبد الدهني.

الحرشف البرّي:
 يتمتّع الحرشف البرّي بخصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة؛ مما يساعد على علاج التهاب الكبد الدهني.

الهندباء:
تعمل الهندباء كأداةٍ منشطةٍ للكبد، وبالتالي يُمكن استخدامها لعلاج أمراض الكبد الدهنية، كما أنّ الهندباء معروفة بتأثيرها المضاد للروماتيزم، والمضاد للسكري، والمضاد للالتهابات، فهي تُساعد على إزالة السموم، واستقلاب الدهون المتراكمة في الكبد، وتعزيز وظيفة الكبد.

الأحماض الدهنية أوميغا3:
تعمل أحماض الأوميغا3 الدهنية على تحسين مستويات الدهون في الكبد ومستويات الكولسترول الجيد لدى الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني، إلا أنّ هناك حاجة إلى المزيد مِن الأبحاث لتأكيد ذلك، ومِن الأطعمة الغنية بأحماض الأوميغا3 الدهنية التي تُساعد على تقليل دهون الكبد سمك السلمون، والسردين، والجوز، وبذور الكتان.

البروكلي:
يساعد تناول البروكلي على المدى الطويل على منع تراكم الدهون في الكبد.

الأفوكادو:
يعدّ الأفوكادو مصدراً غنيّاً بالدهون الصحّية، كما يحتوي على مواد مغذّية مضادة للالتهابات، وألياف قابلة للذوبان؛ مما يساعد على تقليل نسبة السكر في الدم والإجهاد التأكسدي في الجسم.

بروتين الصويا وبروتين مصل اللبن:
يساعد تناول بروتين الصويا وبروتين مصل اللبن على موازنة آثار تناول الكربوهيدرات البسيطة، وتقليل مستويات السكر في الدم، والحفاظ على كتلة العضلات، وتقليل الوزن الكلّي.

اضافة اعلان

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
615eb4e04236043c8341b7b1

أول اختبار دم في العالم لرصد الإصابة بالزهايمر

2021_11_1_18_43_7_261

خبراء : نقص فيتامين "د" في هذه المرحلة العمرية يشكل خطراً !

205-122538-symptoms-causes-ear-blockage_700x400

علاج انسداد الأذن في المنزل واهم الاعراض ومنتجات الوقاية

image

خبراء صحة يقدمون حلاً لرائحة الفم الكريهة .. السر في هذا الغذاء !

التبولة-السورية

ما عدد السعرات الحرارية في إناء واحد من التبولة ؟

111111111

ما علاقة القهوة بضغط الدم ؟

أخبار متعلقة
2022128223235343ZU

الأطعمة المعالجة سبب لتدهور قدرات الذاكرة

26-11-2022_13_30_17_GomhuriaOnline_161669462217

حفاظاً على سلامة الذاكرة .. طبيبة تنصح بتجنب 5 أطعمة وتوضح البدائل

tbl_articles_article_20970_4986b14f93d-27ce-4114-addd-ddcff4a27954

رائحتان تنبعثان من الجسد قد تدلان على مرض في الكبد

a152789f-ad31-4258-8eaf-67874163073f

قائمة من 6 أطعمة تزيد احتمالية الاصابة بالجلطة الدموية

f3ac81566205e4ae91f0bc097f96307f--turkish-coffee-liquid-gold

خبراء يحددون أطعمة يُمنع شرب القهوة بعدها

2022112612946156Z2

ما أفضل الطرق للحصول على الفيتامينات؟