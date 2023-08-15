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الثلاثاء، 15-08-2023 03:53 م

أطعمة تضاعف خطر الإصابة بمرض النقرس يجب تجنبها

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الوكيل الإخباري - قال معهد الجودة والكفاءة الاقتصادية في القطاع الصحي، إن النقرس هو حالة تتراكم فيها بلورات حمض اليوريك في المفاصل، ما يسبب التهاباً مؤلماً يعرف باسم نوبات النقرس.

وأوضح المعهد أنه يمكن تجنب هذه النوبات من خلال التغذية المناسبة، أي الابتعاد عن الأطعمة الغنية بمادة "البيورين"، التي تعزز إفراز حمض اليوريك، مثل اللحوم والنقانق والكبد وأحشاء الحيوانات وبعض أنواع الأسماك، مثل السردين والأنشوجة والرنجة المملحة والجمبري والكابوريا والإستاكوزا والمحار.

كما ينبغي تناول الأطعمة التي تحتوي على القليل من "البيورين" مثل منتجات الألبان والحبوب والخضروات والفواكة، بالإضافة إلى بعض أنواع الأسماك مثل السلمون والتونة والأنقليس.

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وبشكل عام، يتعين على مرضى النقرس تناول اللحوم والأسماك بمعدل لا يزيد عن 150 غراماً يومياً.

 

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