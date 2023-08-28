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أطعمة صحية يمكن أن تعرضك لخطر أمراض "قاتلة"

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الإثنين، 28-08-2023 07:04 م

أطعمة صحية يمكن أن تعرضك لخطر أمراض "قاتلة"

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الوكيل الاخباري- يحذر الخبراء من أن ما يسمى بالأطعمة الصحية يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض القاتلة الصامتة.

وتم اختيار الخبز البني والزبادي القليل الدسم وألواح البروتين (protein bars، وهي ألواح تغذية تحتوي على نسبة عالية من البروتين، والكربوهيدرات والدهون) في الدراسة التي أجراها علماء أستراليون.

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وعلى الرغم من اعتبارها الخيار الصحي، إلا أن هذه الأطعمة يمكن أن تزيد في الواقع من خطر الإصابة بعدد من الأمراض القاتلة مثل النوبات القلبية وارتفاع ضغط الدم.

ووجد الباحثون أن النساء اللاتي تناولن المزيد من الأطعمة الفائقة المعالجة مثل هذه الاختيارات "الصحية" رفعن عامل الخطر لديهن بنسبة 39%.

وتتبع الفريق النظام الغذائي لـ 10006 امرأة تتراوح أعمارهن بين 46 و55 عاما لمدة 15 عاما.

وقالت أنوشريا بانت، من جامعة سيدني، أمام مؤتمر الجمعية الأوروبية لأمراض القلب في أمستردام: "تميل الأطعمة الفائقة المعالجة إلى أن تكون أقل في الألياف، وتحتوي على نسبة عالية من الملح والسكريات، ومن المعروف أن كل هذه العوامل مضادة للوقاية من أمراض القلب.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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