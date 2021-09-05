أعراض وعلاج التوتر العصبي

الوكيل الإخباري - التوتر ليس شعوراً سيئاً على المدى القصير؛ إذ يمكنه مساعدتك في التغلب على تحدٍ أو موقف خطير، ولكن إذا بدأ التوتر يصبح عادة في حياتك اليومية، فقد يشير ذلك إلى مشكلة أكثر خطورة، خاصة إذا كنتِ تتجنبين المواقف بسبب مخاوف غير عقلانية، أو القلق المستمر.

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أعراض التوتر :

1- ألم المعدة والإسهال.

2- شدّ عضلي.

3- صداع الرأس.

4- تنفس سريع.

5- ضربات قلب سريعة.

6- تعرق.

7- دوخة.

8- كثرة التبول.

9- تغير في الشهية.

10- مشاكل في النوم.

علاج التوتر العصبي من دون عقاقير

يمكن أن تساعد بعض التغييرات في نمط الحياة على علاج التوتر العصبي وتخفيف أعراضه، ويمكن استخدام هذه الأساليب جنباً إلى جنب مع العلاجات الطبية، وأبرزها:

1- تناول نظام غذائي متوازن وصحي.

2- الحدّ من استهلاك الكافيين.

3- الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.

4- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

5- التأمل.

6- جدولة الوقت لممارسة الهوايات.

7- الاحتفاظ بمذكرات مشاعرك.

8- ممارسة التنفس العميق.

9- التعرف على العوامل التي تثير التوتر لديك والتخلي عنها شيئاً فشيئاً.

10- التحدث إلى صديق.

المصدر - سيدتي