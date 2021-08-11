إزالة التشنج العضلي عبر الأطعمة

الوكيل الإخباري - تشنجات العضلات هي عرض غير مريح يتسم بانقباضات مؤلمة لاإرادية لعضلة أو جزء منها، عادة ما تنتهي في غضون بضع ثوان إلى بضع دقائق.
أسباب تقلصات العضلات
1 - التمارين المكثفة والإجهاد العضلي.
2 - التشوهات العصبية العضلية.
3 - عدم توازن الكهارل (الأملاح المعدنية)، حيث تظهر بعض الأبحاث أن توازن بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، قد يساعد في مقاومة تقلصات العضلات.
4 - استخدام الأدوية.
5- الجفاف.
6 - النقص في العناصر الغذائية، مثل المغنيسيوم والكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم والمغنيسيوم، وفيتامين د، وبعض فيتامينات ب قد يزيد من فرص تقلصات العضلات.
8 - انخفاض تدفق الدم إلى الساق والقدم.
الحالات الطبية التي قد تسبب تشنجات عضلية تشمل:
1 - انضغاط العصب الفقري، والذي يمكن أن يسبب تقلصات عضلية في الساق عند المشي أو الوقوف.
2 - الحمل.
3 - فشل كلوي.
4 - قصور الغدة الدرقية، أو انخفاض وظيفة الغدة الدرقية.
أطعمة قد تساعد في التخلص من تقلصات العضلات :
1 - الأفوكادو
2 - البطيخ
3 - ماء جوز الهند
4 - البطاطا الحلوة
5 - الزبادي
6 - مرق العظام
7 - بابايا
8 - الموز
9 - سمك السلمون
10 - العصائر
11 - السردين
المصدر - صحتك