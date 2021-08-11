إزالة التشنج العضلي عبر الأطعمة

الوكيل الإخباري - تشنجات العضلات هي عرض غير مريح يتسم بانقباضات مؤلمة لاإرادية لعضلة أو جزء منها، عادة ما تنتهي في غضون بضع ثوان إلى بضع دقائق.



أسباب تقلصات العضلات

1 - التمارين المكثفة والإجهاد العضلي.

2 - التشوهات العصبية العضلية.

3 - عدم توازن الكهارل (الأملاح المعدنية)، حيث تظهر بعض الأبحاث أن توازن بعض العناصر الغذائية، بما في ذلك البوتاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم، قد يساعد في مقاومة تقلصات العضلات.

4 - استخدام الأدوية.

5- الجفاف.

6 - النقص في العناصر الغذائية، مثل المغنيسيوم والكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم والمغنيسيوم، وفيتامين د، وبعض فيتامينات ب قد يزيد من فرص تقلصات العضلات.

8 - انخفاض تدفق الدم إلى الساق والقدم.

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الحالات الطبية التي قد تسبب تشنجات عضلية تشمل:

1 - انضغاط العصب الفقري، والذي يمكن أن يسبب تقلصات عضلية في الساق عند المشي أو الوقوف.

2 - الحمل.

3 - فشل كلوي.

4 - قصور الغدة الدرقية، أو انخفاض وظيفة الغدة الدرقية.

أطعمة قد تساعد في التخلص من تقلصات العضلات :

1 - الأفوكادو

2 - البطيخ

3 - ماء جوز الهند

4 - البطاطا الحلوة

5 - الزبادي

6 - مرق العظام

7 - بابايا

8 - الموز

9 - سمك السلمون

10 - العصائر

11 - السردين

المصدر - صحتك

