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الإثنين، 19-06-2023 01:41 م

إلى ماذا يشير الغثيان ؟

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الوكيل الإخباري- أعلن الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أن كل شخص يعاني في حياته مرة واحدة على الأقل من الغثيان، بعد الإفراط في تناول الطعام أوالتسمم أو الدوار الحركي.

ويشير الدكتور مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني إلى أن الغثيان هو إشارة إلى وجود مشكلة ما في الجسم: التهاب الزائدة الدودية، ارتفاع مفاجئ في مستوى ضغط الدم، ورم في الدماغ.

ويقول: "نعلم جميعا أن ضربات القلب الطبيعية هي 60-100 في الدقيقة، أما معدة الإنسان فتنقبض ثلاث مرات في الدقيقة، فإذا زادت عن ذلك تعتبر متسارعة، ما يؤدي إلى الشعور بالغثيان".

فما هي أسباب الشعور بالغثيان؟ وفقا لمياسنيكوف هذه الأسباب عديدة وأكثرها انتشارا هي الأمراض المعدية والتسمم الغذائي، أمراض الجهاز الهضمي، الإفراط في تناول الطعام، التسمم، دوار الحركة، ونوبات الدوخة، وكذلك الأمراض المزمنة مثل السكري وتبول الدم "اليوريمية".

ويمكن أن تسبب بعض الأدوية الشعور بالغثيان وخاصة دواء ميتفورمين وبعض الأدوية الأخرى المخفضة لمستوى السكر في الدم. كما أن مضادات الحيوية وأدوية تخفيض مستوى ضغط الدم يمكن أن يكون لها نفس التاثير.

ووفقا له، ولكن أحيانا قد يكون الشعور بالغثيان إشارة إلى وجود إضطراب حاد في الجسم مثل احتشاء عضلة القلب .

وعموما الشعور بالغثيان هو من الأعراض الشائعة، ولتحديد سببه يجب الخضوع لفحص شامل.

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ويقول: "إذا كان الشخص يعاني باستمرار من الغثيان، يجب أن يدرك أن عليه أولا أجراء فحص تنظير المعدة".

 

روسيا اليوم

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