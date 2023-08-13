احذرها .. 8 أعراض للإجهاد الحراري تتعرض لها في الصيف

الوكيل الاخباري - في ظل الأجواء الصيفية التي نعيشها الآن، يجب الحذر من الإصابة بالإجهاد الحراري.

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ومن أعراض الإجهاد الحراري والطرق التي تساعد المصابين بها:



8 أعراض للإجهاد الحراري:

الصداع

الدوخة والتشتت

التعرق المفرط، مع علامات شحوب ورطوبة الجلد

الغثيان أو فقدان الشهية

سرعة التنفس أو النبض

تشنجات في عضلات القدمين واليدين

ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية أو أكثر

العطش الشديد



5 خطوات لمساعدة المصاب بالإجهاد الحراري:

اطلب المساعدة فوراً، واتصل بالطوارئ

أخرج المصاب إلى منطقة باردة

شجع المصاب على شرب الماء

اجعل المصاب يستلقي مع رفع قدميه قليلاً

برِّد جلد المصاب برش الماء عليه، ووضع كمادات باردة تحت الإبطين، والرقبة.

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