احذرها.. 8 علامات تؤكد أن قلبك في خطر

الوكيل الإخباري _ يعد ضعف عضلة القلب أو اعتلال عضلة القلب مشكلة صحية تؤثر في ضخ القلب للدم في باقي الجسم، وهناك أنواع عديدة منه، كاعتلال عضلة القلب التوسعي والضخامي والمقيد، وتسببه عوامل مختلفة.





ومن الجدير بالذكر أنه في المراحل الأولى من ضعف عضلة القلب أو اعتلالها، قد لا تظهر أي أعراض ، ولكن عند تطور الحالة قد تبدأ بعض الأعراض بالظهور، وهي:

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ضيق النفس مع المجهود أو حتى في أثناء الراحة.



تورم الرجلين أو الكاحلين أو حتى القدم.



تورم منطقة البطن، نتيجة لتراكم السوائل فيها.



السعال في أثناء الاستلقاء.



الإجهاد.



الإحساس بضربات القلب السريعة، أو الإحساس بدقاته، أو رفرفته.



آلام الصدر، أو الشعور بعدم الراحة والضغط فيه.



الدوار والدوخة والإغماء.



المصدر : الإمارات نيوز