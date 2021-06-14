الإثنين 14-06-2021
الوكيل الاخباري

التنمية : ضبط متسولة تمتلك سيارتي نقل مشترك وشحن

بدء حملة تبرع بالدم في الخدمات الطبية الملكية

يشترط تلقي اللقاح لدخول العقبة اعتبارا من 1 تموز

الصحة : تعيين 500 شخص من الكوادر الصحية قريبا

أسعار الذهب الإثنين 14/6/2021

وفيات الإثنين 14/6/2021

المملكة تدين استهداف الحوثيين المناطق المدنية في السعودية

التجول خلال الحظر الليلي وتقديم الأرجيلة اعتبارا من الثلاثاء

قرارات حكومية قيد الانتظار لدخول حيز التنفيذ

الأردن يشارك العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

الإثنين، 14-06-2021 10:25 ص

احذرها.. 8 علامات تؤكد أن قلبك في خطر



الوكيل الإخباري _ يعد ضعف عضلة القلب أو اعتلال عضلة القلب مشكلة صحية تؤثر في ضخ القلب للدم في باقي الجسم، وهناك أنواع عديدة منه، كاعتلال عضلة القلب التوسعي والضخامي والمقيد، وتسببه عوامل مختلفة.


ومن الجدير بالذكر أنه في المراحل الأولى من ضعف عضلة القلب أو اعتلالها، قد لا تظهر أي أعراض ، ولكن عند تطور الحالة قد تبدأ بعض الأعراض بالظهور، وهي:

اضافة اعلان
 

ضيق النفس مع المجهود أو حتى في أثناء الراحة.

 

تورم الرجلين أو الكاحلين أو حتى القدم.

 

تورم منطقة البطن، نتيجة لتراكم السوائل فيها.

 

السعال في أثناء الاستلقاء.

 

الإجهاد.

 

الإحساس بضربات القلب السريعة، أو الإحساس بدقاته، أو رفرفته.

 

آلام الصدر، أو الشعور بعدم الراحة والضغط فيه.

 

الدوار والدوخة والإغماء.

 

 

المصدر : الإمارات نيوز 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
irritable-bowel-syndrome-670x420

القولون العصبي.. وصفات مذهلة للتخفيف منه

1036721809_0_120_1920_1159_1000x541_80_0_0_b241e577fcc616c82424abb56046c445

باحثون… أحد أحماض أوميغا-3 سم قاتل للأورام السرطانية

أفضل-غسالة-ملابس-للحفاظ-على-جميع-أنواع-الأقمشة

خطأ فادح أثناء الغسيل يتلف الملابس ويُضر بالصحة.. فاحذروه

5973901-1025798523

لن تُصدق.. هذا ما يُقدمه إليك الاستيقاظ المُبكر

5292554431591982342

اليوم الدولي للتوعية بالمهق

العلاج-بالموسيقى-وتأثيره-على-النوم

تعرف على اضرار الاستماع للموسيقى قبل النوم

أخبار متعلقة
6776351-888942939

علامة تدل على انخفاض مستوى فيتامين B12

d8afd988d8b1d982-d985d8a7d8a1

6 فوائد صحية لشرب الماء من وعاء فخاري

2020_1_30_17_33_47_904

7 فوائد مذهلة لشرب الشاي يوميا

9999117800

اكتشاف علاج جديد وفعال لنقص فيتامين D.. قد يشفي من عدة أمراض

201801210342474247

طبيب روسي يتحدث عن أسباب ظهور الحساسية عند الأطفال

tbl_articles_article_15904_232

أدوية فاعلة جديدة لتخفيض مستوى الكولسترول