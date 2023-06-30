5 مخاطر صحية عند الجلوس تحت "المكيف"

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المكوث لساعات طويلة عند مكيف الهواء قد يزيد خطر التعرض للكثير من المشكلات الصحية، فبرغم من أنه يقى من المشكلات المرتبطة بارتفاع درجات حرارة الطقس، إلا أن الجلوس فيه لساعات طويلة يوميًا يهدد الصحة.يستعرض في السطور التالية، أبرز المشكلات الصحية التي تحدث عند الجلوس لساعات طويلة في مكيف الهواء، وفقًا لموقع "Very well health".مشكلات صحية تنتج عن التعرض لمكيف الهواء لساعات طويلةترتبط بعض المخاطر الصحية المحتملة لتكييف الهواء على وجه التحديد بجودة ونظافة المرشحات وفلاتر الهواء، والتي قد تكون ملوثة بالعفن أو الفطريات أو الكائنات الحية الدقيقة الأخرى، قد يؤدي ذلك إلى الكثير من المشكلات الصحية.1- جراثيم العفنيعد العفن خطرًا صحيًا خطيرًا آخر يمكن أن ينمو ويلوث مجاري ومرشحات مكيف الهواء إذا لم يتم تنظيفها بشكل روتيني، فالرطوبة في الأماكن المغلقة والرطوبة العالية هي الظروف المثالية لنمو جراثيم العفن وانتشارها في المنزل، ويمكن أن يؤدي استنشاق جراثيم العفن إلى عدد من أعراض الجهاز التنفسي العلوي، بما في ذلك انسداد الأنف، الصفير، صعوبة في التنفس، الحمى، والسعال.ويتعرض الأشخاص المصابون بالربو، والذين لديهم حساسية من العفن لخطر متزايد للإصابة بالمرض من التعرض للعفن في الأماكن المغلقة.2- التعب المستمرتظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعملون في بيئات مكيفة الهواء قد يعانون من الصداع المزمن والتعب. أولئك الذين يعملون في المباني التي يتم ضخها باستمرار مليئة بالهواء البارد قد يعانون أيضًا من تهيج مستمر في الأغشية المخاطية وصعوبات في التنفس. هذا يجعلك أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا وأمراض أخرى.3- جفاف الجلديتسبب الجلوس لساعات طويلة في مكيف الهواء في فقدان البشرة الرطوبة ؛ إذا كنت لا تساعد بشرتك بإمداد مستمر من المرطبات فقد تبدأ في المعاناة من جفاف الجلد4- عدم القدرة على التعامل مع الحرارةأولئك الذين قضوا الكثير من الوقت في بيئة مكيفة الهواء يصبحون بشكل متزايد أكثر حساسية لدرجات حرارة الصيف الحارة، يحدث هذا بشكل أساسي بسبب الضغط الواقع على الجسم من الانتقال من بيئة باردة إلى الهواء الخارجي شديد الحرارة.أدى عدم تحمل الحرارة هذا إلى زيادة الوفيات المرتبطة بالحرارة أثناء موجات الحر، والتي يبلغ متوسطها الآن 400 حالة وفاة كل صيف.5- مشاكل في التنفسقد يتسبب التعرض لهواء التكييف البارد بشكل مستمر لإثارة أعراض حساسية الصدر، كما أن الجراثيم والملوثات العالقة به قد تؤدي أيضًا لزيادة فرص التعرض للالتهابات المسببة للكثير من أعراض الجهاز التنفسي مثل الكحة والعطس وضيق التنفس.