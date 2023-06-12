4 اضرار للوقوف أمام المروحة في الطقس الحار

الوكيل الإخباري- يلجأ البعض إلى الوقوف أمام المروحة لتبريد الجسم عند ارتفاع درجة حرارة الطقس والتعرق، فهل تسبب تلك العادة أضرارًا صحية؟

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نستعرض في السطور التالية أضرار الوقوف أمام المروحة، حسبما نشر موقع "Health line".



أضرار الوقوف أمام المروحة



1-الاحتقان

يمكن أن يؤدي الهواء الناتج عن المروحة إلى عدم الراحة في منطقة الفم والأنف والحلق، وقد يحدث زيادة في إفراز المخاط، ومن ثم حدوث الصداع أو انسداد الأنف أو التهاب الحلق أو حتى الشخير.



من الممكن أن تؤدي المروحة إلى تفاقم بعض الأعراض، لذا يجب شرب المزيد من المياه لتخفيف الاحتقان.



2-الحساسية

يمكن للمراوح توزيع الغبار وحبوب اللقاح في الهواء، مما قد يؤدي إلى الحساسية لدى بعض الأشخاص.



تعتبر شفرات المروحة نفسها مصدرًا آخر للغبار، لذا فإذا قام الشخص باستنشاق هذه المواد المسببة للحساسية، فقد يواجه أعراضًا، مثل سيلان الأنف أو العطس أو تدميع العين أو صعوبات في التنفس.



3-جفاف العين والجلد

يمكن للهواء المنبعث من المروحة أن يسبب جفاف البشرة والعين، ومن ثم يضطر الشخص إلى استعمال مرطب البشرة، وكذلك قطرات العين المهدئة لتجنب تفاقم هذه الأعراض.



4-آلام العضلات

قد يتسبب الهواء المركز في شد العضلات أو تقلصها، ومن ثم يمكن أن يعاني الشخص من آلام في العضلات، لذا يُنصح بتوجيه المروحة بعيدًا وعدم الوقوف أمامها مباشرة.



