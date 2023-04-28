الجمعة 28-04-2023
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الجمعة، 28-04-2023 11:44 ص

علامة في جسمك تشير إلى خطر الإصابة باعتلال الكلى السكرية

ككك


الوكيل الاخباري - مرضى السكري معرضون لخطر الإصابة باعتلال الكلى السكرية، حيث يحدث هذا عادةً نتيجة لارتفاع مستويات السكر في الدم باستمرار، واستخدام الأدوية لمرض السكري، وتؤثر الكلى المصابة بمرض السكري على قدرة الكلى على القيام بدورها المعتاد في إزالة الفضلات والسوائل الزائدة من الجسم، وإذا لم تتم معالجته يمكن أن يؤدي إلى فشل كلوي لا رجعة فيه، مما يستلزم غسيل الكلى أو زرع الكلى.

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لذلك نشر موقع "تايمز أوف إنديا"، مجموعة من المعلومات حول الأعراض التحذيرية لمرض الكلى السكري، والتي يجب أن يكون مرضى السكري على دراية بها.


• تورم في اليدين أو الكاحلين أو القدمين
أكدت الدراسات، أن فشل الكلى في التخلص من السوائل الزائدة من الجسم يؤدي إلى تورم أجزاء الجسم، وعادة ما يصيب اليدين أو القدمين أو الكاحلين، مما يمنحهم مظهرًا منتفخًا، ونظرًا لأن الجسم يخزن سوائل أكثر من اللازم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن.


جفاف وحكة في الجلد
الجلد الجاف والحكة هو عرض آخر لأمراض الكلى، وعلامة على تراكم السموم والفضلات في مجرى الدم، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور طفح جلدي وإحمرار وبقع جافة.


البول له آثار بروتينية
عادة ما يوجد الألبومين، وهو نوع من البروتين في البول خلال المراحل المبكرة من مرض الكلى السكري، حيث إن أي بروتين في البول هو علامة تحذير لأمراض الكلى؛ لأن الكلى عادة تمنع البروتين من المرور.


تغير في الشهية
من الأعراض التحذيرية الأخرى لمرض الكلى السكري التغيير السريع في الجوع أو انخفاض الشهية، وينتج عن ذلك غثيان وقيء وفقدان الشهية وفقدان الوزن؛ بسبب تراكم الفضلات في الدم.


ضعف وتعب
التعب أو الإرهاق المفرط هو شكوى شائعة بين الأفراد المصابين بمرض الكلى السكري، حيث يحدث هذا عادةً بسبب فقر الدم، وهي حالة تتوقف فيها الكلى عن إنتاج الإريثروبويتين، وهو هرمون يساعد في تحفيز تكوين خلايا الدم الحمراء في نخاع العظام.

 

الشروق


 




 

 


 

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