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الخميس، 04-05-2023 04:31 م

ما أسباب حب الشباب ؟

أسباب_ظهور_حب_الشباب_في_الوجه


الوكيل الإخباري- يعد حب الشباب من أكثر المشكلات الجلدية إزعاجًا لمن تنتابه، بالإضافة إلى فقدان الثقة بالنفس بسبب الشكل والمظهر، كما أنها تتسبب في حدوث العديد من الأعراض المزعجة على سطح البشرة.

نستعرض في السياق التالي، مدى تسبب انسداد بصيلات شعر الوجه في الإصابة بحب الشباب.

هل يتسبب انسداد بصيلات الشعر في ظهور حب الشباب؟
قالت الدكتورة إيمان سند، أستاذ طب الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بكلية طب جامعة بنها في مصر ، إن الوضع التشريحي لكل بصيلة شعر سواء في الوجه أو بالأماكن المختلفة من الجسم تكون مرتطبة بالغدة الدهنية، موضحة أن بصيلة الشعر والغدة الدهنية لهما مخرج واحد على سطح الجلد.

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وأوضحت سند، أن حب الشباب يتكون بسبب انسداد بصيلات الشعر بالدهون والجلد الميت، مما يؤدي إلى ظهور الحبوب ذات الرؤوس البيضاء، أو الرؤوس السوداء، والبثور المختلفة.


وتابعت أستاذ طب لأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أنه عند وجود التهابات حب الشباب في الوجه، فهذا يعني وجود التهاب في الغدة الدهنية.


انسداد بصيلات الشعر من المراحل الأولى لتكون الحبوب
أوضحت سند، أن تكون الحبوب نتيجة انسداد بصيلات الشعر في الوجه يعد المرحلة الأولى في وجود حب الشباب، مؤكدة أنه مع استمرار الإهمال يحدث تقيحات في البشرة، ودمامل وتظهر الالتهابات المختلفة بمراحلها المتعددة، سواء بسيطة أو متوسطة، وقد ينتج عنها ندبات دائمة في الجلد.

 

الكونسلتو الطبي

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