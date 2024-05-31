الجمعة 31-05-2024
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الجمعة، 31-05-2024 02:13 م

احذر.. كدمات القدمين قد تنذر بهذه الأمراض

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الوكيل الاخباري- يجب عدم التهاون مع كدمات القدمين، لأنها لا تنتج فقط عن الإصابات الرياضية، بل يرتبط ظهورها في بعض الأحيان بعدد من الأمراض.

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أمراض تسبب كدمات القدمين


1- الفرفرية
قد تنذر كدمات القدمين بخطر الإصابة بالفرفرية، وهي حالة تتسبب في تسرب الدم تلقائيًا من الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى ظهور بقع على القدم تميل إلى اللون الأرجواني.

2- نقص الصفائح الدموية
من الممكن أن تدل كدمات القدمين على انخفاض الصفائح الدموية المسئولة عن تخثر الدم، خاصةً إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من نزيف اللثة والأنف.

3- سرطان الدم
تعد كدمات القدمين من الأعراض الجلدية لسرطان الدم، التي تشمل أيضًا:

- النمش.

- تقرحات الفم.

- شحوب الجلد.

- الطفح الجلدي.

- حكة الجلد.

- سخونة الجلد عند لمسه.

4- تليف الكبد
عندما يصاب الكبد بالتليف، يتوقف عن إنتاج البروتينات المسئولة عن تخثر الدم، مما يؤدي إلى ظهور كدمات في أنحاء مختلفة بالجسم، مثل القدمين.

5- أمراض المناعة الذاتية
قد تكون كدمات القدمين علامة تحذيرية على الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء.

6- نقص الفيتامينات
يجب إجراء تحليل الفيتامينات عند المعاناة من كدمات القدمين المتكررة، لأنها من أعراض نقص فيتامين ك أو فيتامين سي عن المعدل الطبيعي بالجسم.

7- التهاب الأوعية الطرفية
تصبح كدمات القدمين عرضًا مؤكدًا على الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية الطرفية، إذا كانت مصحوبة بتنميل أو فقدان النبض في القدم المصابة.

 




 

 


 

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