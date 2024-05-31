احذر.. كدمات القدمين قد تنذر بهذه الأمراض

الوكيل الاخباري- يجب عدم التهاون مع كدمات القدمين، لأنها لا تنتج فقط عن الإصابات الرياضية، بل يرتبط ظهورها في بعض الأحيان بعدد من الأمراض.
أمراض تسبب كدمات القدمين
1- الفرفرية
قد تنذر كدمات القدمين بخطر الإصابة بالفرفرية، وهي حالة تتسبب في تسرب الدم تلقائيًا من الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى ظهور بقع على القدم تميل إلى اللون الأرجواني.
2- نقص الصفائح الدموية
من الممكن أن تدل كدمات القدمين على انخفاض الصفائح الدموية المسئولة عن تخثر الدم، خاصةً إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من نزيف اللثة والأنف.
3- سرطان الدم
تعد كدمات القدمين من الأعراض الجلدية لسرطان الدم، التي تشمل أيضًا:
- النمش.
- تقرحات الفم.
- شحوب الجلد.
- الطفح الجلدي.
- حكة الجلد.
- سخونة الجلد عند لمسه.
4- تليف الكبد
عندما يصاب الكبد بالتليف، يتوقف عن إنتاج البروتينات المسئولة عن تخثر الدم، مما يؤدي إلى ظهور كدمات في أنحاء مختلفة بالجسم، مثل القدمين.
5- أمراض المناعة الذاتية
قد تكون كدمات القدمين علامة تحذيرية على الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء.
6- نقص الفيتامينات
يجب إجراء تحليل الفيتامينات عند المعاناة من كدمات القدمين المتكررة، لأنها من أعراض نقص فيتامين ك أو فيتامين سي عن المعدل الطبيعي بالجسم.
7- التهاب الأوعية الطرفية
تصبح كدمات القدمين عرضًا مؤكدًا على الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية الطرفية، إذا كانت مصحوبة بتنميل أو فقدان النبض في القدم المصابة.