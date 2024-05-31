احذر.. كدمات القدمين قد تنذر بهذه الأمراض

الوكيل الاخباري- يجب عدم التهاون مع كدمات القدمين، لأنها لا تنتج فقط عن الإصابات الرياضية، بل يرتبط ظهورها في بعض الأحيان بعدد من الأمراض.

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أمراض تسبب كدمات القدمين



1- الفرفرية

قد تنذر كدمات القدمين بخطر الإصابة بالفرفرية، وهي حالة تتسبب في تسرب الدم تلقائيًا من الأوعية الدموية الصغيرة، مما يؤدي إلى ظهور بقع على القدم تميل إلى اللون الأرجواني.



2- نقص الصفائح الدموية

من الممكن أن تدل كدمات القدمين على انخفاض الصفائح الدموية المسئولة عن تخثر الدم، خاصةً إذا كان المريض يعاني في نفس الوقت من نزيف اللثة والأنف.



3- سرطان الدم

تعد كدمات القدمين من الأعراض الجلدية لسرطان الدم، التي تشمل أيضًا:



- النمش.



- تقرحات الفم.



- شحوب الجلد.



- الطفح الجلدي.



- حكة الجلد.



- سخونة الجلد عند لمسه.



4- تليف الكبد

عندما يصاب الكبد بالتليف، يتوقف عن إنتاج البروتينات المسئولة عن تخثر الدم، مما يؤدي إلى ظهور كدمات في أنحاء مختلفة بالجسم، مثل القدمين.



5- أمراض المناعة الذاتية

قد تكون كدمات القدمين علامة تحذيرية على الإصابة ببعض أمراض المناعة الذاتية، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي والذئبة الحمراء.



6- نقص الفيتامينات

يجب إجراء تحليل الفيتامينات عند المعاناة من كدمات القدمين المتكررة، لأنها من أعراض نقص فيتامين ك أو فيتامين سي عن المعدل الطبيعي بالجسم.



7- التهاب الأوعية الطرفية

تصبح كدمات القدمين عرضًا مؤكدًا على الإصابة بالتهاب الأوعية الدموية الطرفية، إذا كانت مصحوبة بتنميل أو فقدان النبض في القدم المصابة.