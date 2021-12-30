اختبارات ضرورية قبل الإقدام على خطوة الحمل

الوكيل الإخباري - يحتاج الزوجان إلى بعض الاختبارات الضرورية، التي تهدف للاطمئنان على أن كل شيء على ما يرام، استعداداً للحمل، لضمان الحمل الصحي ونسرد في ما يلي الاختبارات الضرورية للمرأة، قبل الإقدام على خطوة الحمل:





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اختبار الحصبة الألمانية

يستخدم هذا الاختبار لتحديد ما إذا كانت هناك أجسام مضادة لفيروس الحصبة الألمانية في جسمك، لأن وجودها يؤدي إلى تشوهات جسيمة في الأجنة.



اختبار الجدري المائي

يتميز جدري الماء بطفح جلدي أحمر، وهو مرض شديد العدوى، يمكن أن ينتقل إلى الجنين، ويؤدي لمضاعفات خطيرة.



اختبار فيروس نقص المناعة البشرية

يهاجم فيروس المناعة البشرية جهاز المناعة في الجسم، ويمر عبر مجرى الدم إلى الجنين، لذلك من الضروري التأكد من عدم الإصابة به قبل الحمل، وفي حال الإصابة يتخذ الطبيب الإجراءات اللازمة لإدارته قبل الحمل.

اختبار التهاب الكبد (ب)

التأكد من أن الأم الحامل بمأمن من هذا المرض المميت، خطوة حكيمة يجب القيام بها قبل الحمل.

اختبار هرمون الغدة الدرقية (TSH)

يتم إجراء هذا الاختبار لقياس كمية الهرمون الذي تفرزه الغدة الدرقية، والتأكد من أن الأم بمأمن من أي عواقب لاختلالات الغدة الدرقية، سواء كانت نشطة أو كسولة.



اختبار الثلاسيميا

الثلاسيميا هي شكل وراثي من فقر الدم، لكن يجب اختبار الوالدين وليس الأم فقط، لضمان عدم إصابة الجنين بهذه الحالة المميتة.

زهرة الخليج

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