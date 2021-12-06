الإثنين 06-12-2021
الوكيل الاخباري

بيان هام من الخدمات الطبية الملكية حول زيارة المرضى في المستشفيات

الفحوصات الايجابية تواصل الارتفاع في الاردن

اصابات كورونا ترتفع مجدداً في الاردن

اعلان صادر عن سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض

الملك: نجاح البرلمان هو نجاح لجميع الأردنيين - صور

نجاح عملية جراحة نادرة بالمدينة الطبية

الصحة: مناعة اللقاح تنخفض 6% شهريا.. والإقبال على تلقي كافة الجرعات كاملة ضعيف

التربية : تعميم على المدارس بشأن امتحانات الثانوية العامة

هام من وكلاء السياحة لجميع المسافرين

العيسوي: الملك وضع في سلم أولوياته بناء الأردن الأنموذج ورعاية أبناءه

الإثنين، 06-12-2021 02:43 م

اكتئاب الحمل يضعف الجهاز المناعي للجنين

RIshF


الوكيل الإخباري - نسبة ليست قليلة من الأمهات يُصبن باكتئاب الحمل، وهو ما يجب الاهتمام به واستشارة طبيب نفسي من أجل الحصول على مساعدة طبية محترفة، فاكتئاب الحمل يمثل خطورة على صحة الجنين، بحسب دراسة كندية حديثة.

اضافة اعلان

الدراسة أُجريت في جامعة ألبرتا، حيث حلّل الباحثون البيانات الصحية لـ1043 امرأة وأطفالهن، ورُصدت إصابة الأمهات بالاكتئاب أثناء فترة الحمل، وجرى فحص الحالة الصحية والتاريخ المرضي للأطفال، وتوصلوا إلى أن الأمهات اللواتي أصبن بالاكتئاب خلال الثلث الأخير من الحمل، أو قبل وبعد الولادة، تزايدت احتمالات ضعف الجهاز المناعي لدى أطفالهن.

ويعتقد الباحثون أن إصابة الأم باكتئاب الحمل، ينتج عنه ضعف عملية إنتاج الأجسام المناعية للجنين، ما يضعف مناعة الطفل عموماً، ما يجعله عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والهضمي والربو والسمنة والأمراض المناعية.


إذا كنتِ حاملاً، وتشعرين بأنكِ مصابة بالاكتئاب، فلا تترددي في استشارة طبيب نفسي لتحصلي على المساعدة، وتحافظي على حالتك النفسية، وصحة طفلك أيضاً.

 

المصدر - نواعم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الصحة الجيدة

علامات تدل على الصحة الجيدة

istockphoto-1147152535-612x612

مقدار غرامين 'يوميا' من هذه المادة يمكنه أن يخفض نسبة الكوليسترول

223141-املاح

أسباب وأنواع أملاح الكلى

istock-904079866-1200x630

فوائد النوم باستخدام القناع

iStock-1009591678

نصائح للتعامل مع مشكلة نحافة طفلك

Belmont-How-To-Take-Care-Of-A-Family-Member-with-Flu-like-Symptoms

بينها الزنك.. 3 عناصر غذائية مهمة للغاية خلال الشتاء