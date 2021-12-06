اكتئاب الحمل يضعف الجهاز المناعي للجنين

الوكيل الإخباري - نسبة ليست قليلة من الأمهات يُصبن باكتئاب الحمل، وهو ما يجب الاهتمام به واستشارة طبيب نفسي من أجل الحصول على مساعدة طبية محترفة، فاكتئاب الحمل يمثل خطورة على صحة الجنين، بحسب دراسة كندية حديثة.





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الدراسة أُجريت في جامعة ألبرتا، حيث حلّل الباحثون البيانات الصحية لـ1043 امرأة وأطفالهن، ورُصدت إصابة الأمهات بالاكتئاب أثناء فترة الحمل، وجرى فحص الحالة الصحية والتاريخ المرضي للأطفال، وتوصلوا إلى أن الأمهات اللواتي أصبن بالاكتئاب خلال الثلث الأخير من الحمل، أو قبل وبعد الولادة، تزايدت احتمالات ضعف الجهاز المناعي لدى أطفالهن.





ويعتقد الباحثون أن إصابة الأم باكتئاب الحمل، ينتج عنه ضعف عملية إنتاج الأجسام المناعية للجنين، ما يضعف مناعة الطفل عموماً، ما يجعله عرضة للإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي والهضمي والربو والسمنة والأمراض المناعية.



إذا كنتِ حاملاً، وتشعرين بأنكِ مصابة بالاكتئاب، فلا تترددي في استشارة طبيب نفسي لتحصلي على المساعدة، وتحافظي على حالتك النفسية، وصحة طفلك أيضاً.

المصدر - نواعم

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