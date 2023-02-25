طبيب يحذر من سلوك يسبب حب الشباب

الوكيل الإخباري- يعتبر حب الشباب أحد أكثر المشكلات الجلدية شيوعًا بين الفتيات والشباب، خاصة في عمر المراهقة، والذي ينتج عن انسداد بصيلات الشعر بالزيوت وخلايا الجلد الميتة، ما يؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس البيضاء أو السوداء على الوجه والصدر والكتفين.



وفي هذا الصدد، يقول الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية في مصر ، إن التوتر والنكد من أكثر المشاكل التي يعاني منها كثير من الأشخاص وبالأخص خلال فترة اختلاف المراحل العمرية، وذلك نتيجة بعض الضغوطات التي يمر بها البعض.



وحذر الناظر، خلال تصريحات تلفزيونية، من النكد والتوتر والهم، لأنها تزيد من فرص الإصابة ببعض الأمراض وخاصة المشاكل الجلدية، متابعًا: هناك العديد من المشاكل التي تصيب الجلد بسبب النكد والهم والتوتر.

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وأكد استشاري الأمراض الجلدية، أنه من بين المشاكل الصحية التي يسببها التوتر على الجلد، سقوط الشعر وتلفه، والشيخوخة المبكرة، وظهور التجاعيد، والهالات السوداء، ومرض الثعلبة، وحبوب الشباب، ولأيضا الارتكاريا والاكزيما العصبية.



الكونسلتو الطبي

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