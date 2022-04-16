السبت 16-04-2022
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب محليا

ارتفاع أسعار السلع عالميا يؤخر الاستفادة من تخفيض التعرفة الجمركية

الملكية لشؤون القدس: ما يجري في الأقصى يكشف حقيقة الاحتلال الإجرامي

مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال غرب رام الله

وفاة فتى دهساً في الشونة الشمالية

الأردنيون يحتفلون بيوم العلم الوطني السبت

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

وفيات السبت 16-4-2022

مرصد حقوقي: اقتحام الأقصى جريمة ضد المقدسات الدينية

هل يجوز الإفطار لمن يعمل بالأعمال الشاقة ؟ الإفتاء تجيب

السبت، 16-04-2022 11:31 ص

التبرع بالدم يخفض معدلات الكيميائيات الأبدية

لماذا_التبرع_بالدم


الوكيل الإخباري - كشفت دراسة أجرتها جامعة ماكواري الأسترالية وفرق الإنقاذ من الحريق في فكتوريا أن التبرع بشكل منتظم بالدم يقلص معدلات تراكم المركبات الكيميائية المعروفة بـ«الفاعلات بالسطح فلورية» في الجسم. وذكر موقع «ذا كونفرسيشن».

اضافة اعلان

 

أن تلك الكيميائيات المركبة الموجودة في رغويات مكافحة الحريق والقدور غير اللاصقة والسجاد والملابس وهي جزيئات مصنوعة من سلاسل ذرات الكربون والفلورين وتسمى بـ«الكيميائيات الأبدية».

 

واكتشف العلماء ووفقاً للتجارب التي نشروا نتائجها في مجلة «جاما نيت وورك أوبين» الطبية، أن التبرع بالدم أو البلازما قد يخفض معدلات «الفاعلات بالسطح فلورية». وأجريت التجربة على 285 من طاقم «فكتوريا للإنقاذ من الحريق» ومصابين يعانون من ارتفاع حمض بيرفلوروأوكتان السلفونيك، وأسفرت النتائج عن أن التبرع يخفض بشكل هائل كيميائيات «الفاعلات بالسطح فلورية».

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Screenshot-2022-03-24-at-18-19-12-طرق-سحرية..-لتنظيف-القولون-من-السموم

طرق سحرية لتنظيف القولون في رمضان

443031-kiwi

أسرار لا تعرفها عن الكيوي

01-02-21-259257463

هام لمرضى السكري .. 4 بهارات لتخفيف نسبة السكر في الدم

free-365240807220020680

تأثير تعلم لغة جديدة على تحسين أداء الذاكرة والدماغ

نو

ماذا يحدث إذا أضفت نواة التمر إلى شوربة اللحم؟

93678

رجيم رمضان.. 7 كيلو في أسبوع